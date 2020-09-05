Körfez’de korna virüs denetimi

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İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen korona virüs denetimleri genelgesi kapsamında Körfez’de de esnaf, denetlendi.

Körfez’de esnaf tek tek denetlendi. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelgede yer alan denetimler kapsamında tek tek kontrol edildi. Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, Körfez İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Zihni Manap, STK temsilcilerinin ve ekiplerin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde, esnaftan maske ve mesafe konularında dikkatli olunmasını istediler.

Güney Mahallesi genelindeki lokanta, restoran, kafe, berber ve kuaförleri ziyaret edip denetleyen Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, vatandaşları tek tek uyardı. Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli ise, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini bildirdi.

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