İzmit Belediyesi Kütüphanesi kapılarını açıyor

25 bin kitaplık dev arşiviyle hizmet verecek İzmit Belediyesi Kütüphanesi, 8 Eylül İzmitliler ile buluşacak.

Korona virüs salgını sebebiyle tanıtımı ertelenen ancak dijital kaynakları ile hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi Kütüphanesi, 8 Eylül Salı günü saat 15.00’te düzenlenecek olan tanıtım töreniyle açılıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek olan tören, kokteyl ve müzik dinletisi eşliğinde yapılacak. Basılı ve dijital olarak yaklaşık 25 bin kitaplık dev arşiviyle hizmet verecek olan İzmit Belediyesi Kütüphanesi’nin tanıtım programı kütüphane turu etkinliği ile son bulacak. 310 metrekare alan üzerinde hizmet verecek İzmit Belediyesi Kütüphanesi’nden, aynı anda 110 kullanıcı faydalanabilecek. Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde bulunan kütüphane İzmit Belediyesi’nin aldığı kararla pandemi sürecinde halk sağlığını ön planda tutarak, içerisine aynı anda en fazla 25 kişiyi kabul edecek. Maskesi olmayan kişilere girişte ücretsiz maske temin edilecek. Kütüphanenin birçok noktasında konumlandırılan dezenfektanlar ile sosyal mesafe ikaz ve levhalarıyla korona virüse karşı etkin korunma sağlanacak. Dil ve edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, hukuk, bilgisayar, çevre, kişisel gelişim, mühendislik ve teknoloji, ekonomi ve finans, tıp, işletme gibi 28 ana başlık altında binlerce kaynak bulunduran İzmit Belediyesi Kütüphanesi, farklı yaş ve gruplardan tüm kullanıcılar için bilgi ve hizmet sunuyor. Aynı kitaba eş zamanlı olarak çoklu erişim olanağı sağlayan kütüphane, bu sayede birçok kullanıcının rahatlıkla bilgiye ulaşmasını sağlayacak.

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