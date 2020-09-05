Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli elektrikli scooteri test etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kocaeli’de yerli elektrikli scooteri test etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi programa katılmak için Kocaeli’ye geldi. Bakan Varank ilk olarak Bilişim Vadisi’nde düzenlenen imza törenine katıldı. Törenin ardından Bakan Varank, yerli üretim olan scooterleri test etti. Firma yetkililerinden scooterler hakkında bilgiler alan Varank, daha sonra bir scootere binerek test etti.

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