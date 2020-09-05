Kandıra'da dalgalara kapılan Berkay boğuldu

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KANDIRA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde girdiği denizde dalgalara kapılan Berkay Özbayacı'nın (33) cansız bedeni kıyıya vurdu.

Sakarya´nın Sapanca ilçesinde yaşayan Berkay Özboyacı, dün günübirlik tatil için Sardala Koyu'na geldi. Özboyacı, saat 20.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Özboyacı'nın dalgalara kapıldığı gören arkadaşları durumu 112 Acil'e bildirirdi. Bölgeye gelen ekipler hava muhalefeti ve denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle arama çalışması yapamadı. Bu sabah erken saatlerden itibaren dalgıçlar bölgede arama çalışması başlattı. Bu sırada, Berkay Özboyacı´nın cansız bedeni Bağırganlı sahili bölgesinde kıyıya vurdu. Özboyacı´nın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN-İsa ÇİÇEK

2020-09-05 15:31:29



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