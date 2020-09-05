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Kendisini boğazından bıçaklayan eşini, boğarak öldürdü (2)

DHA

Kendisini boğazından bıçaklayan eşini, boğarak öldürdü (2)


ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmit´te tartıştığı eşi Özlem Güneş´i boğarak öldüren Zülküf Güneş, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-09-05 16:57:36

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