Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi

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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde andıra ilçesi Sardala Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan Berkay Özboyacı (33) dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, havanın kararması nedeni ile arama çalışması yapamadı. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında Özboyacı’nın cansız bedeni Bağırganlı sahilinde bulundu. Özboyacı’nın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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