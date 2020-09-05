Kendisini boğazından bıçaklayan eşini, boğarak öldürdü (3)

TUTUKLANDI
İzmit´te tartıştığı eşi Özlem Güneş´i boğarak öldüren Zülküf Güneş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-09-05 20:51:42
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