Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını Büyükşehirli evlatları karşılıyor

Kocaeli’de çeşitli hastalıklardan dolayı 3 çocuklarını yıllar önce kaybeden Musa ve Kibar çiftinin ihtiyaçlarını “Evlatlarım” dedikleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli karşılıyor.

Çocuklarını yıllar önce kaybeden ve kötü koşullar altında yaşayan yaşlı çifte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. İzmit Durhasan Mahallesi’nde yaşayan Musa ve Kibar Malkoç çiftinin temizlik, sağlık ve yemek ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yerine getirildi. Çift, tüm ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi personeline ise “Evlatlarım” diye sesleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tespit ettiği ya da vatandaşların Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirdikleri ihtiyaç sahipleri sahipsiz bırakılmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği ailelerden biri de Musa ve Kibar çifti oldu.

Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan sosyal inceleme neticesinde Malkoç ailesinin ihtiyaç sahip olduğu belirlendi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan çiftin ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Evde Bakım, Gönül Kazan ve Geniş Ailem birimleri tarafından karşılandı. Gölcük Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin de destek verdiği aileye düzenli olarak sıcak yemek götürülüyor. Nakdi yardımın yanında giyim desteği de verilen ailenin evi köşe bucak temizlenerek hijyen ortamı sağlanıyor.

Geniş Ailem birimi vasıtasıyla da aileye refakatçi desteği sağlanarak sağlık kurumlarından randevu ve ulaşım hizmeti veriliyor. Yine Gönül Kazan birimi tarafından aileye düzenli olarak sıcak yemek götürüldü. Ayrıca Malçok ailesine nakdi yardımın yanında giyim desteği de sağlandı. Evde Bakım birimi tarafından da ev, köşe bucak temizlenerek daha temiz bir ortamda bulunmaları sağlandı.

Evlerinin tadilattan geçirildiğini söyleyen Malkoç çifti, “Evimizin ihtiyacı olan badana ve boya işlemleri de yapıldı. Baştan aşağı temizlendi. Biz yaşlı insanlarız. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bize yemek getiriyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyor. Yapılan bu desteğe çok seviniyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı yetkililer, Malkoç çiftinin yıllar önce 3 çocuğunu çeşitli hastalıktan dolayı kaybettiğini belirtti. Çiftin de rahatsızlığının bulunduğunu dile getiren yetkiler, yapılan desteğin devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, vatandaşların Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

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