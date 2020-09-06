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Çocukların gelişimi için ebeveynlere hayvan sevgisi uyarısı Psikolog Betül Bulut: “Çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek ve hızlandıracak olguların başında hayvan sevgisi gelmektedir”

İHA

Çocukların gelişimi için ebeveynlere hayvan sevgisi uyarısı Psikolog Betül Bulut: “Çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek ve hızlandıracak olguların başında hayvan sevgisi gelmektedir”

Sosyal hayattan uzaklaşarak bilgisayar, tablet ve telefondan gözünü ayırmayan çocuklar için önerilerde bulunan uzmanlar, hayvan sevgisine dikkat çekiyor. Hayvan sevgisinin çocukların gelişimindeki önemini anlatan Psikolog Betül Bulut, “Çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek ve hızlandıracak olguların başında hayvan sevgisi gelmektedir” dedi.
Teknolojinin gelişmesi ile bilgisayar, telefon ve tabletle gün boyunca zaman geçiren çocuklar sosyalleşemiyor. Çocukların sosyal aktivitelerden uzaklaşması yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Günümüzde anne ve babalar, çocuklarının gelişimlerinin olumsuz yönde etkilendiğinden şikayet ediyor. Çocukların gelişimi ile ailelerin yapması gerekenler konusunda önemli bilgiler veren Büyük Atlantis Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi’nden Psikolog Betül Bulut, çocukların gelişimlerinin hayvan sevgisi ile sağlanabileceğine dikkat çekti. Çocukların gelişimlerinde hayvanların temel rol oynadığını ifade eden Bulut, çocukların davranış sorunlarının ve alerjik reaksiyonların artışına da doğadan uzaklaşmalarının büyük ölçüde neden olduğunu söyledi. Anne ve babalara uyarılarda bulunan Bulut, çocukların hayvan sevgisine sahip olmalarıyla gelişimlerine büyük ölçüde katkı sağlanacağını dile getirdi.

“Çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek ve hızlandıracak olguların başında hayvan sevgisi gelmektedir”
Doğadaki her varlığın çocuklar için önemli olduğunu ifade eden Bulut, “Çocuk gelişiminde temel bir rol oynayan hayvan sevgisi, duygusal erişkinlikte olduğu kadar onların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde de kritik yer tutuyor. Ancak bu olumlu etkinin ortaya çıkabilmesi, hayvanı atılıp satılabilir bir nesne olarak görmemekle ve ebeveynlerin doğru tavırlarıyla mümkün oluyor. Doğanın parçası olan her unsur çocuğun gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Çocukların davranış sorunlarının ve alerjik reaksiyonların artışında da doğadan uzaklaşma olgusu büyük yer tutuyor. Boş arazi, yeşil alan, park gibi çocukların evdışı toplumsallaşmalarının mümkün olduğu alanlara ulaşma olanağının günümüzde çocuklar; özellikle özel gereksinimli çocuklar için oldukça düşük olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu durum çocukların bilgisayar, çabuk tüketilen pahalı oyuncaklar, ceza boyutu olmayan sürekli ödül sistemi ve elbette kapalı ya da en azından ev, yuva, okul içinde kısıtlanmalarının yanı sıra kapalı bir dünya algısı geliştirmekte, benzerlerine duyarsız, benmerkezci, bazen acımaz olmalarına neden olur. Çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek ve hızlandıracak olguların başında doğa ile iç içe yaşam ve hayvan sevgisi gelmektedir” dedi.

“Kendilerini daha az yalnız hissetmektedir”
Hayvan sevgisinin çocukların yalnızlık duygusunu yaşamalarını önlediğini belirten Bulut, “Hayvanlarla iletişim kuran çocukların sosyal duygusal ve bilişsel gelişiminin yanı sıra dil gelişimleri üzerinde de önemli bir rolü vardır. Ayrıca hayvanlarla iletişim halinde olan bireylerin olumsuz duygularla daha kolay baş ettikleri disiplinli ve dışa dönük olup, kendilerini daha az yalnız hissetmektedir. Hayvanlarla bir arada olan çocukların özgüveni ve özsaygısı da gelişmektedir. Bu ilişki sayesinde, çocuk daha hoşgörülü, daha verici, daha paylaşımcı, daha anlayışlı, farklılığa daha açık bir kişilik geliştirebilir. Böylece genele oranla küçük ya da büyük farklılıkları olan başka çocuklara çok daha hoşgörülü olacaktır” diye konuştu.

“Özel gereksinimli çocukların gelişimi için de hayvanlarla etkileşim son derece önemli”
Sadece normal gelişim gösteren çocuklarda değil özel gereksinimli çocukların da hayvanlarla iletişim kurmaları gelişimleri oldukça önemlidir” diyen Bulut, “Otizm spektrum bozukluğuna sahip çevre farkındalığı zayıf olan çocuklarda da çevre farkındalığının artmasında önemli aşamalar kaydetmektedirler. Canlıların temel ihtiyaçlarını karşılayan çocuklar kendi ihtiyaçlarının da farkına vararak öz farkındalıklarını gelişir. Özel gereksinimli çocukların iletişiminin artmasında ve sorumluluk bilincinin gelişmesinde etkilidir. Hayvan sevgisinin, çocuklar arasındaki ayrımcılık ve şiddetin önlenmesinde de büyük etkilerinin olduğu söylenebilir. Okulumuzda bulunan mini hayvanat bahçesi bizlere özel gereksinimli çocukların gelişimi için de hayvanlarla etkileşimin son derece önemli olduğunu göstermiştir. Ayrıca okula uyum problemi yaşayan çocuklar da hayvanlarla etkileşim kurabildikleri doğal ortama sahip okullarda daha kolay uyum sağlayabilmektedirler” şeklinde konuştu.

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