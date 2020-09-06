Yokuşta freni boşalan kamyoneti, direğe çarparak durdurdu

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yokuşta freni boşalan kamyonetin sürücüsü, telefon direğine çarparak, aracı durdurdu. Kazada sürücü, hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Orhangazi Mahallesi Karabey Caddesi 232. Sokak´ta meydana geldi. Yokuştan inen Veysel Akkaya yönetimindeki 26 YD 589 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Kamyoneti kontrol etmekte zorlanan Akkaya, telefon direğine çarparak, aracı durdurdu. Ahşap direk, çarpmanın etkisiyle ikiye ayrıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, kaza yerine geldi. Hafif yaralanan Akkaya'ya sağlık ekipleri, kaza yerinde müdahalede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cİhan TEKER

2020-09-06 13:34:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.