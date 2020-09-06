Yokuşta freni boşalan kamyoneti, direğe çarparak durdurdu

Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, yokuşta freni boşalan kamyonetin sürücüsü, telefon direğine çarparak, aracı durdurdu. Kazada sürücü, hafif yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Orhangazi Mahallesi Karabey Caddesi 232. Sokak´ta meydana geldi. Yokuştan inen Veysel Akkaya yönetimindeki 26 YD 589 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Kamyoneti kontrol etmekte zorlanan Akkaya, telefon direğine çarparak, aracı durdurdu. Ahşap direk, çarpmanın etkisiyle ikiye ayrıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, kaza yerine geldi. Hafif yaralanan Akkaya'ya sağlık ekipleri, kaza yerinde müdahalede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cİhan TEKER
2020-09-06 13:34:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.