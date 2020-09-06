Motosiklet önündeki araca çarptı: 1 yaralı

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, aniden yavaşlayan trafikte durmayan motosiklet, önündeki araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bedirhan Tohumoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölcük D-130 Karayolu Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı´nda meydana geldi. Bedirhan Tohumoğlu, yönetimindeki 80 ADS 844 plakalı motosikletle ilerlerken, trafik aniden durdu. Yavaşlayamayan sürücü, önündeki plakası öğrenilemeyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Tohumoğlu motosikletten düşerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Bedirhan Tohumoğlu'na ilk müdahaleyi olay yerinde yapan acil sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2020-09-06 19:52:08



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