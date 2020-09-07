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Doğa ve adrenalin tutkunları Maşukiye’ye akın etti Kocaeli'nin saklı güzelliği Maşukiye haftsonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

İHA

Doğa ve adrenalin tutkunları Maşukiye’ye akın etti Kocaeli'nin saklı güzelliği Maşukiye haftsonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Doğa ve adrenalin tutkunlarının akın ettiği Maşukiye'de hafta sonu yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan ve saklı güzellikleriyle dikkat çeken Maşukiye, vatandaşların ilgisini çekiyor. Bursa, İstanbul ve Sakarya başta olmak üzere çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler eşsiz manzarasıyla büyüleyen Maşukiye’yi tercih ediyor. Hafta sonu tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul’un hemen yanı başında bulunan Maşukiye bölgesine adeta akın ediyor. Kartepe ilçesinde bulunan Maşukiye bölgesi doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu doğal güzellikleri görmek isteyen vatandaşlar ATV ve tur otobüsleriyle doğa turu yapıyor. Adrenalin tutkunu vatandaşlar ise bölgede bulunan zipline ve çim kızağını tercih ediyor.

“Stresten kurtarabilmek için adrenalin yaşatmaya çalışıyoruz”
Bölgede bulunan işletme sahibi Cemil Şengül, 1970’li yıllarda Maşukiye’ye geldiklerini belirterek, “Şu anda burada turizm faaliyetleri yapıyoruz. Daha doğrusu turizm amaçlı sportif faaliyetler yapıyoruz. Turizm cenneti olan Maşukiye’ye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgede, dünyada tek olan döner Zipline’miz var. Aktif bir şekilde, şu andaki gelen müşterilerimize hafta sonunu güzelce stresten kurtarabilmek için adrenalin yaşatmaya çalışıyoruz. Burada da genellikle müşterilerimizin, aktiviteden sonra duygularını aldığımız zaman herkesin çok memnun olduğunu ve bunun bir hafta 10 gün kendilerine yeteceğini işitiyoruz. Şu anda bizim bölgemizdeki faaliyetler içerisinde, başlıca ATV ve UTV’ler var. Safari amaçlı yapılıyor. Bu ATV gezileri rehber eşliğinde adrenalin ve aksiyon içermeyen gezi amaçlı turlar oluyor. Biz şu anda kendimizin tavsiyesinden daha çok gelen müşterilerimizin tavsiyesine uyarak onların burayı herkese tavsiye ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim de burayı tavsiye edebileceğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim “ dedi.

“Korkacak bir şey yok”
Çim kızağına binen adrenalin tutkunu Ulaş Yılmaz ise, “ Hafta sonu arkadaşlarla beraber Maşukiye’ye geldik. Az önce ziplin’a bindim. Şimdi çim kızağındayım. Korkacak bir şey yok yani. Heyecan verici bir şey. Burdan bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Doğa turu yaptık”
Ailesiyle hafta sonunu değerlendirmek için İstanbul’dan Maşukiye’ye gelen bir vatandaş, “İstanbul’da oturuyorum. Hafta sonu değişiklik ne olsun diye geldik. Gayet de beğendik. Güzel bir yer. Eşim ve çocuklarımla geldim. Sabah kahvaltısı yaptık. Peşinden ATV gezisi yaptık. Doğayla iç içe olan güzel bölgeyi gayet beğendik” şeklinde konuştu

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