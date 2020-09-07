Viyadük altı ışıl ışıl oldu

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Körfez Belediyesi, kentin görsel güzelliğini arttırmak adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında estetiğe uygun aydınlatmalar ve özel ışık tasarımlarıyla Tütünçiftlik viyadüğünün altını ışıl ışıl hale getirdi.

Körfez Belediyesi, Ağadere Caddesi’nde yürütülen ışıklandırma çalışmalarının ardından, Tütünçiftlik viyadüğünün altında, özel aydınlatmalar kullanarak bölgenin ortamını değiştirdi. Vatandaşların alışverişlerini, günlük ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dinlendikleri viyadük altı, ışıl ışıl görüntüsü ile vatandaşlardan tam not aldı.Körfez’de yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını sosyal medya aracılığı ile ileten vatandaşlar, hem Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e hem de belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

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