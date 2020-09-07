Gebze’de ağaçlara özenli koruma

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçlara düzenli bakımlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan bir çınar ağacına bakım yapıldı.

Gebze Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan ve şehrin önemli bir noktasında bulunan çınar ağacının restorasyon ve bakım çalışması Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yapıldı. Çınar ağacının kurumuş ve çürümüş dalları büyük bir dikkat ve özenle budayan ekipler, ağacın dip kısmında ve gövde kısmında önceki yıllarda açılan büyük kovuklar, ölü tabakalardan ve zararlı maddelerde de temizledi. Ağacın zarar gören ve yaralı yerleri ile kovukların iç kısımları böcek ve mantar ilacıyla ilaçlanarak koruyucu yara macunuyla kapatıldı. Ağaçlara yapılan bu çalışmayla böcek ve mantarlara karşı ağaçların bağışıklığını ve dayanıklılığının arttırıldığını belirten ekipler çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.