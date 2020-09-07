Bulgaristan göçmeni Esma, mutluluğu 'Anne Şehir’de buldu

Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelin olarak gelen 11 yıldır da Derince ilçesinde ikamet eden Esma Çakar, 'Anne Şehir' projesi ile spor yapıyor.

Evlendikten sonra Türkiye’ye yerleşen Bulgaristan doğumlu Esma Çakar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Anne Şehir projesi ile sporla sosyal hayatını birleştirdi. 11 senedir Derince’de ikamet eden iki çocuk annesi ev hanımı Çakar, 1 yıl önce anne şehir projesiyle tanışıp sporla sosyal hayatını birleştirdi. Çakar, proje sayesinde kendisine hem fiziki hem de ruhen mutlu hissettiğini dile getirdi.

1 yıl önce Anne Şehir projesiyle tanıştığını söyleyen Esma Çakar, “Buradaki hanımlar çok şanslı çünkü Bulgaristan’da böyle bir etkinlik yok. Komşularımın tavsiyesi üzerine Anne Şehirle tanıştım. Çok memnun kaldım. Spor antrenörlerimiz de iyi, hepsi çok tatlı. Ev hanımı olduğum için zamanım evde geçiyor. Evde mutfakta ayakta çok vakit geçiriyorum. Spor yapmak için buraya yorgun gelsem de, spor yaptıktan sonra vücudum dinlenmiş şekilde eve dönüyorum. Psikolojik anlamda da çok iyi geliyor yani stres atmış dinlenmiş şekilde eve dönüyorum” dedi.

Pandemi’den dolayı spor etkinliklerini açık havada yaptıklarını belirten Çakar, “Hem çocuklar için hem de bizim için iyi oluyor. Anneler spor yaparken çocuklar da geniş alanda gözümüzün önünde oyun oynayabiliyor. Anne Şehir bana çok şey kattı. Spor sayesinde kaslarım güçlendi, bedenim sağlıklı forma kavuştu. Aynaya baktığımda daha dik bir duruşa sahip oldum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, çok şanslıyız, devamını da bekliyoruz” diye konuştu.

Pandemi başlangıcından bu yana Mesafe Spora Engel değil adı altında gerçekleştirilen açık hava egzersizleri haftanın beş günü ilçelerde devam ediyor.

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