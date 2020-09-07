Başkan Bıyık, zabıta ekipleri ile buluştu

Zabıta Haftası nedeniyle zabıta memurlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Daha güçlü bir zabıta daha güçlü bir Darıca demek” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Zabıta Haftası’nda zabıta memurlarını unutmadı. Zabıta memurlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Bıyık, zabıta personelinin Darıca Belediyesi’nin sokaktaki yüzü olduğunu ifade etti. Buluşma sırasında konuşan Başkan Muzaffer Bıyık, “Zabıta personelimiz sokakta bizleri temsil ediyor. Özverili ve fedakarca çalışan Zabıta personelimiz, belediyemizin sokaktaki gözü kulağı durumunda. Dolayısıyla sizlerin vatandaşımıza yaklaşımı çok önemli. Ben üstlendiğiniz sorumluluk, gayret ve özverili çalışmalar nedeniyle Zabıta müdürümüz şahsında tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Darıca’da zabıta teşkilatını daha da güçlendirecek bir yapılanma içerisinde olduklarını da ifade eden Bıyık, “Daha güçlü bir zabıta daha güçlü bir Darıca demek. Daha güçlü Darıca daha huzurlu bir Darıca demek. Zabıta teşkilatımızı da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta teşkilatımızın 194. yıldönümünü kutluyoruz. Zabıta personelimizle birlikte vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz” diye konuştu. D

arıca Belediyesi Zabıta Müdürü Yücel Arslan da desteklerinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

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