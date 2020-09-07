Başkan Özlü TDBB Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün icra kurulunda yer aldığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Eylül ayı Yürütme Kurulu Toplantısı Başiskele’de gerçekleşecek.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ev sahipliği yaptığı Türk Dünyası Belediyeler Birliği Eylül ayı Yürütme Kurulu Toplantısı 8 Eylül Salı günü Başiskele Sahili’ndeki otelde saat 14.00’te gerçekleşecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlık yaptığı toplantıya 9 kişilik TDBB İcra Kurulu’nda yer alan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ev sahipliği yapacak.

Başkan Özlü, toplantı öncesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyeleri, misafir başkanları makamında ağırlayacak. Ardından Yürütme Kurulu Toplantısı için otele geçecek heyet, toplantı sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret edecekler.

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