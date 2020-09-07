Koceli Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanları için mama desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak ilgili STK’lara 500’er kilogram köpek ve kedi maması dağıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört yanında hayvansever derneklerine mama desteği veriyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince STK’lara 500’er kilogram köpek maması ile kedi maması dağıtıldı. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği(KOCAELİDER) Başkanı Selma Pilatin Pek, Gölcük Hayvan Hakları ve Aktivistleri Derneği(GÖLVİST) Başkanı Gülçin Taşkın, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği(KOHAYDER) Başkanı Gonca Çelik, KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü ve Can Dostları Derneği Başkanı Sibel Erdem’e iç ve dış parazitlere karşı ilaç dağıtımı ve mama verildi.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen hayvanlar için kapı önlerinde bir kap su ve bir kap mama bırakılması gerektiğini belirterek sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini belirtti.

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