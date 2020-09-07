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Evinde uyuya kalan kadın ekipleri harekete geçirdi

İHA

Evinde uyuya kalan kadın ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’de yakınlarının haber alamadığı kadının, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kontrollerde uyuya kaldığı ortaya çıktı.
Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmandaki evde yaşayan ismi öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları, kadının sağlık durumundan endişe ederek 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadının evinin zilini çaldı. Bu sırada kapıyı açan kadın, uyuya kaldığını söyledi. Kadının sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığını öğrenen ekipler evden ayrıldı.

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