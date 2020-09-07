Park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki minibüs bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince sönüdürülen yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında D-100 yolu Güney Mahallesi´nde park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsü söndürdü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-09-07 22:29:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.