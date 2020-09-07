D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Minibüsü durduran sürücü durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, minibüs alev topuna döndü.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.