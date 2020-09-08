Anne- kız 1 gün arayla öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde Makbule Çalık (68), kalp krizi sonucu yaşamını yitirirken, 1 gün sonra da kızı Ümmühan Avcı (46) hayatını kaybetti.
Kutluca köyü Kıyırlı Mahallesi'nde oturan, 5 çocuk annesi Makbule Çalık, önceki gün evindeyken fenalaştı. Kalp krizi geçiren Çalık, yaşamını yitirdi. Makbule Çalık'ın cenazesi, dün köy mezarlığında toprağa verildi. Aile, dün cenaze ve taziyelerle ilgilenirken, Makbule Çalık'ın kızı, 3 çocuk annesi Ümmühan Avcı ise rahatsızlandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Ümmühan Avcı, yaşamını yitirdi. Ümmühan Avcı´nın da kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-09-08 13:01:48
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