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Kocaeli'de 3 ilçeyi böcekler istila etti

DHA

Kocaeli'de 3 ilçeyi böcekler istila etti


Erol POLATSelda Hatun TANAlişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerinde bazı mahalleleri bitki zararlısı minik dantel böcekleri istila etti. Mahalle sakinleri böcek istilasından dolayı endişe duyduklarını ifade ederken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, böceklerin insan sağlığına zararsız olduğunu belirterek, "1 haftalık bir program yaptık, inanıyorum ki yaptığımız çalışmayla dantel böcek istilasının sonunu getireceğiz" dedi.
Kocaeli´nin Darıca, Gebze ve Çayırova ilçelerinde bazı mahallelerde böcek istilası yaşandı. Evlerinin içerisinde ve çevresinde minik dantel böceklerini görenler, ilerleyen günlerde böceklerin sayısının artması nedeniyle durumu belediye ekiplerine bildirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile istila yaşanan 3 ilçedeki belediyeler, böcek istilasını kontrol altına almak için vektörle mücadele kapsamında 20 ekibiyle ilaçlama çalışması başlattı.
'NASIL GECEÇEK BİLMİYORUZ'
Kentte yaşanan böcek istilasından dolayı endişe duyduklarını ifade ede mahalle sakini Umut Bağcı, "Son bir haftadır yoğun bir şekilde böcek var. Bizim evimizin bulunduğu yer ormana biraz daha yakın olduğu için oralarda daha yoğun. Şu anda böceklerden kurtulmaya çalışıyoruz, evin içi de yoğun bir şekilde böceklerle dolu. İlaçlama ekipleri akşam saatlerine kadar ilaçlama yapıyor. Isırdığını söylüyorlar bu böceğin ama ben denk gelmedim. Şu anda evimizde de var, nasıl geçecek bilmiyoruz" dedi.
'BÖCEKLER ISIRIYOR, ENDİŞELİYİZ'
Evini istila eden böceklerin bir anda baskın yaptığını belirten Hülya Sertel, "Birkaç gün önce toplu halde geldiler. İlaçlamaya çalıştık ama biz ilaçladıkça böcekler gelmeye devam etti. Bir anda baskın yaptılar. Ekipler ilaçlama yapıyor ama yeterli olur mu bilmiyorum. Beni ısırdılar dün gece, oldukça endişeliyim. Evde çocuklar da var, onları da ısırdılar. İster istemez kaşınınca da yara oluyor her tarafınız. Sık sık ilaçlanırsa çok memnun oluruz" diye konuştu.
'İSTİLANIN SONUNU GETİRECEĞİZ'
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada, "Dün itibariyle Darıca´da görülen dantel böcekleri diye tabir ettiğimiz böcekler özellikle yeşil alanlarda beslenir ve genel itibariyle bitki zararlısıdır. İnsanlarımıza zarar verecek bir hayvan türü değil, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Genel itibariyle bu hayvanların yoğun hava sıcaklığıyla göç ettiğini biliyoruz, dün akşam da böyle bir olayla karşılaştık. Ani bir refleks gösterdik, dün akşam sabaha kadar sahadaydık. İlaçlarımızla gece yarılarına kadar bazı bölgeleri ilaçladık. Şu an itibariyle kontrol altına aldık, bölgemizde insanlara ve bitkiye zarar verecek bir halde değiller. İlaçlama ekiplerimizle beraber yaklaşık 1 haftalık bir program yaptık, inanıyorum ki yaptığımız çalışmayla dantel böcek istilasının sonunu getireceğiz" dedi.
'VATANDAŞLARIMIZ ENDİŞE ETMESİN'
Yaşanan istilanın iklimsel değişimlerden dolayı yaşandığını ifade eden Bıyık şöyle konuştu:
"Bizim aldığımız tedbirlerle şu anda vatandaşlarımızın tereddüt edeceği, endişe edeceği bir ortam yok. Ekiplerimiz şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor. Her şey bizim kontrolümüz altında. İklimsel değişimler, hava sıcaklığının vermiş olduğu etkilerle yaşanan bir olay. Kontrol altına aldık vatandaşlarımızın endişe yapmamasını istiyoruz."  
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU
2020-09-08 13:40:28

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