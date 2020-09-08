Gölcükspor’da eğlenceli kamp

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– Düzce Topuk Yaylası’nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 3.lig ekibi Gölcükspor, teknik direktör Tunahan Akdoğan önderliğinde her gün çift antrenman yaparak lig için geri sayım yapmaya başladı. Güne sabah yürüyüşüyle başlayan KırmızıSiyahlılar yeni transferler Onur Yılmaz, Oğuzhan Türkmen, Enes Kayar ve Veli Ortakçı’nın da dahil olmasıyla 32 kişilik tam kadrosuyla çalışıyor. Antrenmanlar dışında eğlenceli aktivitelerle takım arkadaşlıklarını pekiştiren futbolcuların yeni sezon öncesi morallerinin hayli yüksek olduğu gözlendi.

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