Başkan Şayir, zabıta personelini ağırladı

Zabıta teşkilatının 194’üncü yıldönümü kapsamında özverili çalışmalar sergileyen Dilovası Belediyesi zabıta personelini ağırlayan Başkan Şayir, “Sizler bizim gözümüz kulağımızsınız. Vatandaşla belediyemiz arasına kurduğunuz köprü, hem bizler hem de halkımız için çok önemlidir”dedi.



Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 17 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve ekibini ağırladı. Zabıta personeli ile bir araya gelen Başkan Şayir, zabıta personeline teşekkür ederken, Zabıta Teşkilatı’nın yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olduğunu söyleyerek, “Zabıta teşkilatımız şehrimizin huzur ve güvenliği için ellerinden gelen gayret, çaba ve özveriyi gösteriyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetindedir. Zabıta arkadaşlarımızı, bu üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Özellikle pandemi döneminde vatandaşın sağlığı ve güvenliği için büyük gayret sarf eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yaptıkları denetim ve uygulamalarla halkımızın daima yanında olan zabıta ekiplerimiz, belediyevatandaş arasında da önemli bir köprü vazifesi görüyor. Bu anlamda verdikleri mücadele nedeniyle kendilerine bir kez daha teşekkür eder, Zabıta Haftalarını kutlarım" dedi.



Halkın sağlığının önemine değinen Başkan Şayir, “Sizler bizim gözümüz kulağımız, dışarıya yansıyan aynamızsınız. Vatandaşlarımız ile iletişiminiz hem bizler hemde halkımız için çok önemlidir. Halkımızın sağlığı, güvenliği konusunda zaman zaman ciddi sorunları hep birlikte yaşıyoruz. Kaçak yapılar konusunda asla taviz vermeyeceğiz, Tır Parkı konusunda da sürekli vatandaşımızla karşı karşıya gelsekte halkımızın güvenliği için denetimlerimiz devam edecek. Bunlar gibi birçok husus olmak üzere kurallar ve kanunlar çerçevesinde sorunları çözmek için mücadele edeceğiz. Bizler bir ekibiz, en iyi hizmeti yapmak ve halkımızın duasını almak için buradayız. Dilovası’nın geleceği için çalışıyoruz. Anlayışımız, emek veren tüm arkadaşlarımın emeklerinin karşılığı alnının terinin soğumadan almasıdır. Bu zamana kadar personelimizin alnının teri kurumadan ödemelerini düzenli yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de düzenli olarak alın terlerinizin karşılığını alacaksınız” dedi.

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