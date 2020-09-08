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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Dünyası Heyeti Başiskele’de

İHA

Türk Dünyası Heyeti Başiskele’de

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün icra kurulunda yer aldığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Eylül ayı Yürütme Kurulu Toplantısı Başiskele’de gerçekleşti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlık yaptığı toplantıya 8 kişilik TDBB İcra Kurulu’nda yer alan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ev sahipliği yaptı. TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı’na Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak katılım gösterdi. Yürütme kurulu öncesi basınla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Pandemi Süreci ile belediyelerin çalışmaları ve yapılan önlem, tedbir, çalışmalar hakkında bilgi paylaşımlarında bulundu.
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, toplantı öncesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyeleri, misafir başkanları makamında ağırladı. Ardından yürütme kurulu toplantısı için otele geçecek heyet, toplantı sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ardından da Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Başiskele’nin doğal yapısına ve kentte yapılan belediyecilik hizmetlerine hayran kalan heyet il ve ilçe protokolü tarafından uğurlandı.
TDBB gibi önemli bir kurumda hizmet ettiği ve kendisine verilen görevler için memnun olduğunu dile getiren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Gönül coğrafyamızda çok güzel hizmetlerin yapıldığı bir kurumda görev almak bizim içinde çok önemli bir tecrübe oluyor. Oradan edindiğimiz tecrübeleri ilçemize kazandırmaya çalışıyoruz. Birlik çalışmalarında da hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz.İnşallah bundan sonra da hep birlikte güzel işler yapacağız. Başiskele’de güzel işler ve hizmetler yapmak için bir toplantı yapacağız. Katılımlarından dolayı tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
TDBB hakkında bilgiler veren kurul başkanı Uğur İbrahim Altay, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği 30 ülkede bin 170 belediyenin üye olduğu bir birim. Özellikle gönül coğrafyamızdaki belediyelerle kardeş ilişkilerini kurarak yürütüyoruz. Gönül coğrafyamızdaki belediyelerimize Türkiye’deki belediye tecrübelerini aktarıp ve birçok binamızın yapımına aracılık ediyoruz. Bu manada birlik merkezimiz Merkez Efendi ve Zeytinburnun’da birlik olarak da özellikle belediye tecrübelerini aktarılmasında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Şimdi yürütme kurulumuzu icra edeceğiz.Toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ederim” diye konuştu.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve kurul başkanı İbrahim Altay’ın konuşmalarının ardından diğer belediye başkanları Başiskele’de olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek Başkan Özlüye teşekkürlerini ilettiler.

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