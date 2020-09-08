İzmit’te yeni atamalar

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İzmit Belediyesinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne atanırken Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Yasemin Gözkonan Kahveci atandı.

İzmit Belediyesinde verimliliği arttırmak ve üretken yapıyı daha sürdürebilir kılmak amacıyla 2 müdürlükte yeni atamalar gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi’nde yapılan yeni atamalar kapsamında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne atanırken, Sinem Gülenç’ten boşalan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Yasemin Gözkonan Kahveci atandı.

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