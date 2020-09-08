Kocaelispor, hazırlık maçında Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti

– TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, altıncı hazırlık maçında karşı karşıya geldiği TFF 3. Lig takımlarından Çatalcaspor'u 21'lik skorla mağlup etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kartepe’de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşilsiyahlılar bu kapsamda altıncı hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Çatalcaspor'u 21 mağlup etti. Müsabakanın 26. dakikasında Yaser’in golüyle Kocaelispor öne geçti. Gol pozisyonunda belinden sakatlanan Yaser yerini Mervan’a bıraktı. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarı 55. dakikada Çatalcaspor beraberliği yakaladı. Yusuf, rakip fileleri havalandırarak müsabakada skoru 11'e taşıdı. Oyuna sonradan giren Eren’e yapılan müdahale sonrası penaltı kazanan Körfez ekibi, Cerem Talha ile farkı 2’ye çıkardı. Müsabaka Kocaelispor'un 21 üstünlüğü ile sona erdi.

Kocaelispor yarın Kırklarelispor ile Kartepe’de, 12 Eylül’de ise Yalovaspor ile Kocaeli Stadı’nda hazırlık maçı yapacak.

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