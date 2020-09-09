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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS’de dereceye giren öğrencilerini ödüllendirdi

İHA

YKS’de dereceye giren öğrencilerini ödüllendirdi

YKS sınavında derece yüzde 98 kitlesel başarı sağlayan Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, sınavda dereceye girerek farklı üniversitelere yerleşen öğrencilerini ödüllendirdi.
Kocaeli’de eğitimdeki öncü kuruluşlarından olan Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Üniversiteye Hazırlık Özel Öğretim Kursu, YKS’deki başarılarına bir yenisini ekledi. Bu yıl daha fazla öğrenci ile adından söz ettiren Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’ndan bir öğrenci Türkiye sıralamasında ilk 100’de yer aldı. Kurum, ilk binde 12, 5 binde 40, 10 binde ise 69 öğrenciyle yüzde 98 kitlesel başarı elde etti. Bu yüksek oran yerleştirme sonuçlarında da kendini gösterdi. Rekor sayıda öğrenci birçok yüksek puanlı bölümleri kazanarak, hayallerine kapı araladı. Yüzde 98 kitlesel başarı sağlayan Bilgi Köprüsü’nde 44 öğrenci tıp, 17 öğrenci diş hekimliği, 104 öğrenci mühendislik fakültelerine yerleşti. İzmit Yenişehir Mahallesi Destan Sokak’ta bulunan kurs merkezinde önceki gün derece yapan öğrencilere törenle çeşitli ödüller verildi.
Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz’ın da yer aldığı törende başarılı öğrenciler ElektrikEloktronik Bölümüne yerleşen Ahmet Akif Kaya, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen Büşra Yalçın, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen Engin Kaan Karanfil, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen Kübranur Şener, Başak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleşen Rümeysa Turhan, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleşen Eren Yaşa, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yerleşen Nurefşan Acar, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne yerleşen Fatma Arslan ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine yerleşen Zeynep Merve Yaman’a çeşitli ödüller verildi.
Törende konuşan Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, “Bütün öğrencilerimizle zor bir süreci yönettik. Elbette çok deneyimli idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin gayretleriyle kimsenin beklemediği ve alışık olmadığı bu döneme çok hızlı şekilde adapte olduk. Uzaktan eğitim döneminde rehber öğretmenlerimizin bire bir takipleri, öğrencilerimizin kendi öğretmenleriyle sınava hazırlanmasıyla pandemi sürecinde de büyük bir başarıya imza attık. Burada öğrencilerimizin bir kısmı bulunuyor ama biz bütün öğrencilerimizle yüzde 98 kitlesel başarı elde ederek hepsiyle gurur duyduk. Başarılarının devamını diliyoruz. Artık yeni süreçle ilgili daha deneyimli olarak bu yıl önümüze çıkabilecek bütün sürprizlere hazır şekilde yeni başarılar için yelken açıyoruz” dedi.

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