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Ellibeş: “Teşkilatımız birlik, beraberlik içinde partisine sahip çıkıyor”

İHA

Ellibeş: “Teşkilatımız birlik, beraberlik içinde partisine sahip çıkıyor”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ilçe toplantılarını değerlendiriği programda, “Birlik, beraberlik içinde tek adaylı kongrelerimizde delegelerimizin %80’i içinde bulunduğumuz bu zorlu şartlara rağmen sandığa gelerek oyunu kullandı” dedi.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gerçekleşen bir programda geçen hafta sonu gerçekleşen Derince, Körfez ve Başiskele ilçe kongrelerini değerlendirdi. Ak Parti Körfez İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen programa Ak Parti ilçe başkanları ve üyeleri katıldı.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, pandemi sonrası yeniden başlayan ilçe kongrelerinde ilk hafayı geride bıraktıklarını belirterek, “Teşkilatımız partisine sahip çıkıyor. Birlik, beraberlik içinde tek adaylı kongrelerimizde delegelerimizin %80’i içinde bulunduğumuz bu zorlu şartlara rağmen sandığa gelerek oyunu kullandı” dedi.
Ellibeş, normalde ŞubatMart aylarında tamamlanması gereken kongrelerin Korona virüs salgını nedeniyle zorunlu olarak birkaç kez ertelendiğine değindi. Her anlamda zor ve sabır gerektiren bir dönemi geride bırakarak yeniden ilçe kongrelerine başladıklarını belirterek, “Eylül ayı içinde, sağlık kurallarına ve bulaş riskini en aza indirerek kongrelerimizi tamamlamak istiyoruz. Bazı ilçelerimizde tarih açıklanmış, yönetim kuruluna girecek arkadaşlara bilgi verilmişti. Bu nedenle bu ilçelerimizde yönetime girmeyen arkadaşlarımızın da bu süreci taşıması, yönetimde olmayacağını bildiği halde toplantılara devam etmesi gerekiyordu. Açıkçası büyük bir sorumluluk örneği göstererek bu arkadaşlarımız partisine sahip çıktı. Aksaklık yaşanmasına izin vermedi. Ben bayrağı devreden başkan ve yöneticilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ellibeş, üç kongrede de katılımın %80 civarı olduğunu söyleyerek, “Pandemi sürecinde ilçe kongrelerine yeniden başlarken katılım açısından bazı kaygılar yaşıyoruz. Genel Merkezimiz tarafından belirlenen sıkı kurallar çerçevesinde kongrelerimizi gerçekleştireceğimizi duyurduk ama insanlar yine de tedirgin olabiliyor. Her şeyin başı sağlık diyerek kongrelerimize delege dışında çok fazla davet yapamadık. Açıkçası buna rağmen delegelerimizin bu süreçte de sahip çıktığını görmekten mutluluk duyduk. Birlik, beraberlik içinde, partimizin belirlediği aday etrafında birleşerek, nasıl olsa başka aday yok demeden katılan herkes oyunu kullandı. Bu anlamda da delegelerimize teşekkür ediyorum. Yeni seçilen ilçe başkanlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kongrelerde de ifade ettiğim üzere, AK Partilinin eskisiyenisi olmaz. AK Partili olmak demek sadece bir partinin rozetini taşımak değildir. AK Partili olmak demek, ülkemizin ve milletimizin asırlara sari medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir ” diye konuşmalarını sürdüren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Teşkilat yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili gibi unvanlı görevler bu büyük yürüyüşte sadece birer hizmet vesilesidir, hizmet vasıtasıdır. Asıl önemlisi, hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük davanın başarısı için bir nefer gibi çalışabilme erdemini gösterebilmektir” ifadelerini kullandı.

Ellibeş, kongrelerde sağlık kurallarına uyulmasıyla ilgili hatırlatma yaparak, “Genel olarak üç kongremiz de bu anlamda hassasiyetle geçti. Oturma mesafesi, maske ve dezenfektan kullanımında sorun hiç olmadı. Derince’de açık havada yapılan kongremiz bizim için de bir ilk oldu. Sadece oy verme işlemi sırasında Körfez ilçemizde biraz sıkıntılar yaşandı. Delegelerimizden bu konuda da hassasiyet göstermesini ve örnek olmasını bekliyoruz” diyerek konuşmasını noktaladı.

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