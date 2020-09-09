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Türk mühendislerinin geliştirdiği temassız asansör ses komutları ile çalışacak Bilişim Vadisi’nde geliştirilen bu sistem asansördeki korona virüs korkusuna son verecek

İHA

Türk mühendislerinin geliştirdiği temassız asansör ses komutları ile çalışacak Bilişim Vadisi’nde geliştirilen bu sistem asansördeki korona virüs korkusuna son verecek

Bilişim Vadisi’nde ArGe çalışmaları yapan bir yazılım şirketi bünyesinde bulunan Türk mühendisler, korona virüsün yayılmasını önlemek amacı ile ses komutları ile çalışan asansör sistemi geliştirdi. 4 ayda geliştirilen sistemle vatandaşlar, asansörleri tuşlar ile temas etmeden kullanabilecek.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde yazılım alanında ArGe çalışmalarını yürüten bir yazılım firması geliştirdiği sistemle asansörlerde korona virüsün yayılmasını en aza indirecek. Korona virüs sürecinde virüsün yayılmasını önlemek amacı ile çalışmalar yapan firma bünyesindeki Türk mühendisleri, her gün binlerce insanların kullandığı asansörlerde tuşlarla teması önlemek amacı ile bir yazılım geliştirmeye başladı. 4 ay boyunca gelişen mühendisler, gece gündüz çalışarak Türkçe, İngilizce ve Arapça komutlarla çalışan ve vatandaşların sadece gitmek istediği katı söyleyerek kullanabilecekleri asansör sistemi geliştirdi. Geliştirilen sistemle vatandaşlar asansörün girişinde bulunan sensöre elini yaklaştırarak kapının açılmasını sağlıyor. Daha sonra asansöre binen vatandaşlar, gitmek istediği katın numarasını söyleyerek hiçbir tuşla temas etmek zorunda kalmıyor. Geliştirilen sistem engelliler için de büyük kolaylık sağlıyor.

“Donanım ve yazılım olarak tamamıyla yerli bir üretim”
Sistemin geliştirme süreci hakkında bilgiler veren firma yöneticisi Mustafa Duman, “Pandemi sürecinde bütün yazılım ve ArGe ekiplerimiz evlerinden çalışmalarını yürütüyordu. Bu süreçte faydalı ne geliştirebiliriz diye düşünürken, her gün onlarca insanın temas kurduğu asansörleri sesle kontrol edebilir miyiz diye düşündük. Bunun üzerine çalışmalarımıza başladık. Öncelikli hedefimiz ‘offline’ olarak çalışabilmesiydi. Kendi sistemimiz olarak geliştirmelerimizi yaptık. Donanım ve yazılım olarak tamamıyla yerli bir üretim. Bilişim Vadisi’nde bulunan ArGe merkezimizde donanım ve yazılım geliştirmelerini gerçekleştirdik. Ürün yazılımında tamamen Türk mühendisleri Türkçe kelimelerle çalışan ürün geliştirdi. Asansör sistemimiz başta Türkçe olmak üzere Arapça ve İngilizce komutlarla da çalışmaktadır. Almanca ve Rusça olarak da geliştirmelerimizi devam ettirmekteyiz” dedi.

“İnsanlar asansörde tuşlara peçetelerle, kürdanlarla basmaya çalışıyor"
Geliştirdikleri sistemle engelli vatandaşların da asansörleri rahatlıkla kullanabileceklerini ifade eden Duman, “Geliştirdikleri sistemin “Çalışma şeklinde bahsedeyim. Asansör önüne geldiğiniz andan itibaren hiçbir şekilde asansörle temas etmiyorsunuz. Asansör önünde bulunan sensöre elinizi gösteriyorsunuz ve kapı açılıyor. Daha sonra asansöre biniyorsunuz ve gitmek istediğiniz katın komutunu veriyorsunuz. ‘Asansör zemin kat, asansör 5. kat’ şeklinde gitmek istediğiniz katı söylemeniz yeterli. Hiçbir yere dokunmadan istediğiniz kata asansör sizi götürüyor. Bu ürünümüzün en önemli özelliklerinden bir tanesi de engelsiz yaşamı desteklemiş olması. Görme ve bedensel engelli vatandaşlarımızın hiç kimseden yardım almadan istediği kata gitmesini sağlayan bir yazılımdır. Toplu alanlarda, temasın fazla olduğu yerler olan oteller, hastaneler, alışveriş merkezler başta olmak üzere insanlar asansörde tuşlara peçetelerle, kürdanlarla basmaya çalışıyor. Bunun önüne geçmek adına, teması önlemek adına böyle bir yazılımı geliştirdik. Bu yazılımı 4 ayda geliştirdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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