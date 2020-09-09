İzmit Belediyesi Kütüphanesine İzmitlilerden tam not

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyesi Kütüphanesine İzmitlilerden tam not

İHA

İzmit Belediyesi Kütüphanesine İzmitlilerden tam not

Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve dönüştürülerek modern bir kütüphane haline getirilen İzmit Belediyesi Kütüphanesi, vatandaşlardan tam not aldı.
Korona virüs salgını sebebiyle tanıtımı ertelenen ancak dijital kaynakları ile hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi Kütüphanesi, düzenlenen tanıtım töreniyle vatandaşlarla buluştu. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı. Pandemi kurallarının ön planda olduğu tören, kokteyl ve müzik dinletisi eşliğinde yapıldı.
Tanıtımı, Dünya Okuma Yazma Günü’nde yapılan İzmit Belediyesi Kütüphanesinin sunumunda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Biliyorsunuz, bu kütüphaneyi Mart ayında açmayı düşünüyorduk ancak pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Şimdi ise yavaş yavaş vadettiklerimizi, halkımızın ihtiyaçlarını, projelerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Daha önceki toplu açılış töreninde bu projelerimizin açılışını yaptık, bugün de kütüphanemizin tanıtımını yapmak istedik” dedi.
Gençler ve vatandaşların daha çok bilgi sahibi olması adına düzenledikleri tanıtım programlarından ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Hürriyet, ”Özellikle gençlerimiz, ‘Başkanım, çalışacak bir etüt merkezi istiyoruz, kütüphane istiyoruz, alan istiyoruz’ dediler. Biz de bunu dikkate alarak İzmit’e bir kütüphane kazandırmak istedik. Tüm öğrencilerimiz daha çok yararlansın, haberi olsun diye bu programı tertip ettik. Kütüphanemiz 310 metrekare alan üzerinde 100 kişiyi aşkın aynı anda hizmet verebilecek bir kütüphane ancak pandemi sebebiyle kısıtlı ziyaretçi alacağız. Pandemiden sonra daha çok gence, daha çok insana erişim sağlayacağız” diye konuştu.
Başkan Hürriyet, “Hem geleneksel hem dijital eğitim veren kütüphanemizde; dil ve edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, hukuk, bilgisayar, çevre, kişisel gelişim, mühendislik ve teknoloji, ekonomi ve finans, tıp, işletme gibi 28 ana başlık altında kaynak bulunduruyoruz. Dijital kütüphaneye erişmek için ‘kütüphane.izmit.bel.tr’ adresinden üyelik işlemleri gerçekleştiriliyor. 25 bin yazılı ve dijital kaynağa erişebilecek olan kütüphanemiz hafta içi saat 08.3017.30 arası kullanılabilecek ve vatandaşlarımız dilerse buradaki tüm basılı kaynaklarımızı üyelik işlemleri ardından dışarıya da götürebilip, faydalanabilecek” şeklinde konuştu.
Belediyenin özellikle dikkat ettiği liyakat ve işe alım sürecini başarı ile tamamlayan alanında uzman iki çalışanı kadrolarına kattıklarını dile getiren Başkan Hürriyet, “Bu vesileyle hem bilgilendirmek hem de ekibe katılanlara başarılar dilemek istiyoruz. İzmit için, vatandaşlarımız için, bize destek olan çok kıymetli hocalarımıza, buradaki yetenekli ve düzgün insanlarla olduğumuz için teşekkür ediyoruz. Kütüphanemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Hürriyet’in konuşmasının ardından etkinliğe kütüphane turu ile devam edildi. Öğrencilerle selamlaşıp, başarılar dileyen Hürriyet, gençliğe ve eğitime yönelik projelerine devam edeceğini belirtti. Katılımcılara kütüphaneyi gezdiren Başkan Hürriyet, başkan yardımcılarıyla birlikte kütüphaneye üyelik kaydı yaptırarak, ilk ödünç kitabını da aldı. Basılı ve dijital olarak yaklaşık 25 bin kitaplık dev arşiviyle hizmet verecek olan İzmit Belediyesi Kütüphanesi’nden, üyelik işlemlerinin ardından 15 günlük süre için ödünç kitap alınabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bıyık "Darıca’yı birlikte hak ettiği yere taşıyacağız"
YEREL HABERLER Başkan Bıyık "Darıca’yı birlikte hak ettiği yere ...
Budanan ağaç dalları ve bitki atıkları, gübreye dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Budanan ağaç dalları ve bitki atıkları, gübreye ...
Dal ve bitki atıklarından kompost gübre üreterek ekonomiye kazandırıyorlar Üretilen kompost gübre ile yıllık 50 bin TL tasarruf sağlanıyor
YEREL HABERLER Dal ve bitki atıklarından kompost gübre üreterek ...
Türk mühendislerinin geliştirdiği temassız asansör ses komutları ile çalışacak Bilişim Vadisi’nde geliştirilen bu sistem asansördeki korona virüs korkusuna son verecek
YEREL HABERLER Türk mühendislerinin geliştirdiği temassız asansör ...
Ellibeş: “Teşkilatımız birlik, beraberlik içinde partisine sahip çıkıyor”
YEREL HABERLER Ellibeş: “Teşkilatımız birlik, beraberlik içinde ...
YKS’de dereceye giren öğrencilerini ödüllendirdi
YEREL HABERLER YKS’de dereceye giren öğrencilerini ödüllendirdi
Kocaelispor, hazırlık maçında Çatalcaspor'u 2-1 mağlup etti
YEREL HABERLER Kocaelispor, hazırlık maçında Çatalcaspor'u 2-1 ...
Bilgievleri’nde yeni dönem başlıyor
YEREL HABERLER Bilgievleri’nde yeni dönem başlıyor
İzmit’te yeni atamalar
YEREL HABERLER İzmit’te yeni atamalar
Türk Dünyası Heyeti Başiskele’de
YEREL HABERLER Türk Dünyası Heyeti Başiskele’de
İzmit Belediyesi 25 bin kitaplık dijital arşivi olan kütüphaneyi tanıttı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi 25 bin kitaplık dijital arşivi olan ...
Başkan Şayir, zabıta personelini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Şayir, zabıta personelini ağırladı
Gölcükspor’da eğlenceli kamp
YEREL HABERLER Gölcükspor’da eğlenceli kamp
İstanbul sınırındaki 3 ilçe böceklerle mücadele ediyor Büyükşehir Belediyesi 20 vektörle mücadele ekibiyle bölgede çalışma yapıyor Ziraat Mühendisi Çınar Uysal: “Yakın zamanda etkisini kaybedecektir”
YEREL HABERLER İstanbul sınırındaki 3 ilçe böceklerle mücadele ...
Kocaeli'de 3 ilçeyi böcekler istila etti
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 ilçeyi böcekler istila etti
Başkan Büyükakın Darıca’daki alt yapı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın Darıca’daki alt yapı çalışmalarını ...
Vatandaşların yol talebi 1 gün içerisinde gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Vatandaşların yol talebi 1 gün içerisinde ...
Başiskele’de yollarda titiz temizlik
YEREL HABERLER Başiskele’de yollarda titiz temizlik
Anne- kız 1 gün arayla öldü
YEREL HABERLER Anne- kız 1 gün arayla öldü
Körfez’deki boş alanlar park oluyor
YEREL HABERLER Körfez’deki boş alanlar park oluyor
Tatilden dönenlere izolasyon uyarısı
YEREL HABERLER Tatilden dönenlere izolasyon uyarısı
Elden Ele Gönül Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Elden Ele Gönül Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü ...
Mahallelinin yeni yol çağrısı Büyükşehir'i harekete geçirdi
YEREL HABERLER Mahallelinin yeni yol çağrısı Büyükşehir'i harekete ...
Kocaeli'deki plajlardaki denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'deki plajlardaki denetimler sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X