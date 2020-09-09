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Gençler istedi, Başkan Hürriyet Kütüphanenin saatini uzattı

İHA

İzmit Belediyesi Kütüphanesinin dün gerçekleştirilen tanıtım töreninin ardından, kütüphanenin kapanış saatinin uzatılmasını isteyen gençleri kırmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kapanış saatini 22.00'ye uzattı.

Gençler istedi, Başkan Hürriyet Kütüphanenin saatini uzattı

İzmit Belediyesi Kütüphanesinin dün gerçekleştirilen tanıtım töreninin ardından, kütüphanenin kapanış saatinin uzatılmasını isteyen gençleri kırmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kapanış saatini 22.00’ye uzattı.
Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve dönüştürülerek modern bir kütüphane haline getirilen İzmit Belediyesi Kütüphanesi, Başkan Hürriyet’in katılımı ile gerçekleşen tanıtım programında dün İzmitlilerle buluştu. Basılı ve dijital olarak yaklaşık 25 bin kitabın yer aldığı modern kütüphanenin, 08.3017.30 saatleri arasında hizmet vereceği açıklanırken, kütüphaneden daha çok faydalanmak isteyen öğrenciler Başkan Hürriyet’ten sürenin uzatılmasını istedi.
Gençlerin yoğun isteği sonrası kütüphanenin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Başkan Hürriyet bunun üzerine kapanış saatini 22.00 olarak değiştirdi.
Gençliğe büyük önem verdiklerini belirten Başkan Hürriyet, “Gençlerimizin kütüphanenin kapanış saatinin uzatılması yönünde yoğun bir talebi oldu. Biz de geleceğimiz olan gençlerimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, ders çalışmalarına daha fazla imkan tanımak için, kütüphanenin kapanış saatinde değişikliğe gittik. Kapanış saatini 22.00 olarak belirledik. Her şey gençlerimiz için” dedi.

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