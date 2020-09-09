Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Kurhan idaresindeki 34 LU 5480 plakalı otomobil, Hikmet Kılıç´ın, D-100 karayolunun kenarına park ettiği 41 UH 168 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Kurhan ile yanındaki Almast Kurhan (60) ve Gülhan Kurhan (41) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar ambulansla hastanelere kaldırdı. TIR şoförü Hikmet Kılıç, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-09-09 15:29:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.