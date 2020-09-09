Kuruyan otlar tutuştu, hurda araçlar yandı

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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangın, hurda araçların bulunduğu otoparka sıçradı. Yaklaşık 20 araç hasar kullanılamaz hale gelirken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğle saatlerinde Gebze Muallimköy mevkisinde kuruyan otların tutuşması sonucu çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, hurda araçların bulunduğu otoparka sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bir süre sonra yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 20 hurda araç kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale etmek isteyen ve otoparkta çalışan 3 işçi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-09-09 16:50:25



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