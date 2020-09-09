Boya fabrikasında yangın çıktı, 6 işçi dumandan etkilendi

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Alişan KOYUNCUCihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde boya fabrikasının üretim alanında çıkan yangın, kimyasal tanklara sıçramadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Kısım'daki boya fabrikasında çıktı. Üretim kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen alev ve dumanı gören işçiler, itfaiyeye durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının boya fabrikasındaki kimyasal tanklara sıçramaması için önlem alırken, polis ekipleri fabrikanın önünde bulunan caddeyi olası bir patlamaya karşı trafiğe kapattı.

Üretim alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilendiği belirlenen 6 işçiye, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında fabrikanın üretim alanında büyük çapta hasar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCUCihan TEKER

2020-09-09 16:59:08



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