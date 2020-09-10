İzmit´te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te terör örgütü FETÖ´ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı´nın (MİT) düzenlediği ortak operasyonla 2 kişi yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari durumundaki 2 kişinin İzmit´te olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan adres tespitinin ardından düzenlenen ortak operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü´ne getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2020-09-10 01:26:37
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