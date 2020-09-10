Kandıra´da balıkçı barınağında satış yasaklandı



Murat HAZER/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karadeniz´den balıkla dönen teknelerden, balıkçı barınağında vatandaşlara balık satışı ve vatandaşların içeri girişleri yasaklandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kefken ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi´nin ortak aldığı karar kapsamında liman içerisinde balık satışı yapılmaması kararı alındı. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, limanın balıkçılara yönelik hizmet verdiğini, balık satışlarının ise limanın 50 metre uzağında yapılacağını belirtilerek, "Kefken Limanı kooperatif tarafından kiralanmış bir yer. Tüm sorumluluk kooperatife aittir. Balıkçı barınakları yönetmeliğinin 9'uncu maddesinde 'Karadan gelecek tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alması gerekir, temizlik, bakım ve onarım hizmetleri verilir' ve buna benzer konuları içerir. Bu bölgede balıkçılara yönelik hizmet veriyorlar. Yaklaşık 50 metre ileride balık satış yerleri var. Vatandaşlar oradan balık alabilirler. Hem kalabalık olmasını engellemek hem de nezih balık satışı sağlamak için önerilen alan uygun" açıklamasında bulundu.

Bölgede balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Levent Gödek, "Yıllardır Kefken limanında balık satılır. Biz bu tutulan balıkları nerede satacağız? Limanda balık satılmaz da ne satılır? Kefken köyü geçimini liman sayesinde gerçekleştirir. Limana ne kadar çok balık gelirse Kefken halkı o kadar verimli bir sezon geçirir ve ekonomisine katkı sağlar" dedi.

'VATANDAŞA BALIK VEREMİYORUZ'

Balıkçı Ramazan Ünal ise, "40 senedir limanda balık satıyorum. Şu anda limanda balık satışı yasaklandı. Buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Halk buradan balık almak istiyor ama buradan balık alamadan gidiyorlar. Birçok yere balık buradan gidiyor ama burada vatandaşa balık veremiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Murat HAZER

2020-09-10 08:16:09



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