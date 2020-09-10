Kocaeli´de karantina kararına uymayanlar yurda yerleştirilecek



İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ Valiliği´nin kararıyla karantina kararına uymayanlar, yurtlara yerleştirilecek. Konaklama ve yemek gibi masraflar yurtlarda kalanlardan tahsil edilecek.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, koronavirüs salgını kapsamında alınması gereken tedbirler görüşüldü. Vali Yavuz, halkın yoğun olduğu yerlerin etkin denetlenmesi, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar ile sahil bandındaki park, bahçe ve plajlarda denetimlerin sıklıkla yapılması, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediğinin kontrol edilmesi talimatını verdi. Pandemi nedeniyle tedbirlerin vatandaşın sağlığı için alındığını belirten Vali Yavuz, kurallara sıkı sıkıya uyulmasını istedi.

Toplantıda, pozitif vakaların temaslılarının izolasyon ve testlerinin süratle yapılmasına, karantina altındaki pozitif vaka ve temaslıları üzerinde yapılan filyasyon çalışmalarına ağırlık verilmesine karar verildi. Karantina sürecini evinde geçiren pozitif vakaların denetimi sırasında evinde bulunmayan, toplum sağlığını tehdit eden kişilerin tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra KYK yurtlarına alınarak, karantina sürelerini buralarda tamamlamalarının sağlanması, ayrıca yurtlarda kaldıkları süre boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafların da kişilerden tahsil edilmesi kararı alındı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-09-10 12:13:41



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