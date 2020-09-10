800C, 800K ve 800CK son seferini Pazar günü yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark’ın işlettiği 800C, 800K ve 800CK hatları, son seferini gerçekleştirecek. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte 4 Temmuz’da başlayan seferler 13 Eylül Pazar günü sonlanacak.

UlaşımPark’ın işlettiği 800C, 800K ve 800 800CK hatları, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte deniz sezonunun açılmasıyla gerçekleştirdiği seferleri ile tatilcileri Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaştırdı. Sahillere aktarmasız ulaşım gerçekleştiren bu 3 hattı vatandaşlar, popüler deniz otobüsleri olarak tanımladı. Hatlar, vatandaşların Kerpe, Kefken, Cebeci ve Kumcağız sahillerine konforlu ulaşımını sağlayarak bu yıl da görevini tamamladı. Bu kapsamda otobüsler 13 Eylül Pazar günü son seferini gerçekleştirecek.

Hafta sonu 800K ve hafta içi 800CK hatları ile özellikle Miço Kadınlar Plajı’na gitmek isteyen kadınların tercih ettiği otobüs çok sevildi. Aktarmasız olması ile ön plana çıkan otobüsler, kadınlar plajına gitmek isteyen vatandaşların birinci tercihi haline geldi. Körfez ilçesinden başlayan yolculukla Kandıra Kadınlar Plajına kadar aktarmasız seyahat edilebilen otobüs, sıklıkla kullanıldı.

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