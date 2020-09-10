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KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Almast Kurhan (60) yaşamını yitirdi, oğlu ve gelini ise yaralandı.

Kaza, dün D-100 yolu Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Kurhan'ın kullandığı plakası bilinmeyen otomobil, yol kenarında park halindeki TIR´a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Kurhan ile annesi Almast Kurhan ve eşi Gülhan Kurhan yaralandı. Hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan 3 kişiden Almast Kurhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-09-10 12:32:56



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