Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) başarılı olan ve Fen Lisesi ile dengi okulları kazanan başarılı öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Darıca Belediyesi eğitime destek vermeye devam ediyor. Yıl boyunca hem ücretsiz üniversite hazırlık hem de liselere hazırlık kursları düzenleyen Darıca Belediyesi, uzman eğitimcilerle birlikte eğitime büyük destek sağlıyor. Üniversite sınavlarında belediyenin hazırlık kurslarında eğitim gören birçok öğrencinin Türkiye’nin önemli üniversitelere yerleşmesinin ardından LGS’de de Bilgi Evi öğrencileri büyük bir başarı göstererek Fen Lisesi ve dengi okulları yerleşti.

Darıca Belediyesi Bilgi Evlerinde düzenlenen ücretsiz LGS hazırlık kurslarından faydalanarak dereceye giren ve Fen Lisesi ile dengi okulları kazanan başarılı öğrencilere Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla bisiklet hediye edildi. Belediye binası önünde sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen dağıtım töreni ile başarılı öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Öğrenciler ve ailelerinin de katıldığı törede bisikletlerini alan öğrenciler, mutlu olduklarını ifade ederek Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Aileler de kendilerine destek olan Başkan Muzaffer Bıyık ve ekibine teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Muzaffer Bıyık da bütün öğrencileri tek tek tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Eğitimi önemsediğini ve başarıyı da ödüllendirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bilgi evlerimizde eğitim görerek başarılı olan öğrencilerimizle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Onların hayatına dokunabiliyor ve geleceklerini şekillendirmelerinde katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Amacımız gelecek nesillerimizin daha başarılı ve bizleri geleceğe taşıyacak bireyler olarak yetişmeleri. Liselere yerleşen yavrularımızın lise eğitimleri boyunca da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Üniversite hazırlık kurslarımızdan da faydalanmalarını sağlayacağız. Eğitim hayatları boyunca yanlarında olmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizi, ailelerini ve Bilgi Evlerimizdeki eğitimci kadromuzu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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