Bal satıcısı, üzüm satıcısını kaybolan cep telefonu yüzünden öldürmüş



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-İZMİT´te, açtığı tezgahta üzüm satan Davut Mutlu (49) eşinin kaybolan cep telefonunu aracında bulduğu aynı yerde bal satan B.Ö. (48) tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkı yakınlarında meydana geldi. Köyde yetiştirdiği üzümleri otoparka giden yolda satan Davut Mutlu'nun birlikte çalıştığı eşinin cep telefonu kayboldu. Mutlu'nun çaldırdığı cep telefonunun sesi, iddiaya göre aynı yerde bal satan B.Ö.'nün aracından geldi. İkili arasında tartışma çıktı. B.Ö. de aracındaki av tüfeğini alıp, Davut Mutlu´ya ateş etti. Ağır yaralanan Mutlu, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak 2 çocuk babası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan B.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2020-09-10 16:08:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.