Körfez’de maske ve hijyen denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez’de maske ve hijyen denetimi

İHA

Körfez’de maske ve hijyen denetimi

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, ilçe genelinde devam eden korona virüs denetimlerine katılarak maske ve mesafe konusunda esnaflara uyarılarda bulundu.
Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, ilçe genelinde devam eden korona virüs denetimlerine katıldı. Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk ve Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz’in de katıldığı denetimler, Hacı Osman Mahallesi’nde gerçekleşti. Bağdat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları denetleyen Kaymakam Gürsoy ve Osman Bilgin, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Bilgin, “Çalışanlar ve müşteriler ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri. İş yerlerimizde kurallara mutlak uymalı. Bu mücadelede hep birlikte hareket edersek daha çabuk başarı sağlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükakın gençlerin heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Büyükakın gençlerin heyecanına ortak oldu
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
YEREL HABERLER Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor. ...
Bal satıcısı, üzüm satıcısını kaybolan cep telefonu yüzünden öldürmüş
YEREL HABERLER Bal satıcısı, üzüm satıcısını kaybolan cep telefonu ...
Kocaelispor’dan yeni transfer: Aydın Karabulut Başkan Hüseyin Üzülmez: "Yanlış transferimiz ve ekonomik kaybımız yok"
YEREL HABERLER Kocaelispor’dan yeni transfer: Aydın Karabulut Başkan ...
Gençler tasarladıkları otonom araçlarla TEKNOFEST'te nefes kesti
YEREL HABERLER Gençler tasarladıkları otonom araçlarla TEKNOFEST'te ...
Eşinin kaybolan cep telefonu canına mal oldu
YEREL HABERLER Eşinin kaybolan cep telefonu canına mal oldu
Bilişim Vadisi´nde Robotaksi yarışması
YEREL HABERLER Bilişim Vadisi´nde Robotaksi yarışması
D-100’deki feci kazada yaralanan kadın öldü
YEREL HABERLER D-100’deki feci kazada yaralanan kadın öldü
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
Başkan Şayir’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Şayir’den esnaf ziyareti
Sevgilisiyle birlikte uyuyan kocasını öldüren kadın hakkında haksız tahrik indirimi talebi
YEREL HABERLER Sevgilisiyle birlikte uyuyan kocasını öldüren kadın ...
İzmit Belediyesi, Yenimahalle ve Serdar’ı beton yolla bağlıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, Yenimahalle ve Serdar’ı beton yolla ...
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandırdılar
YEREL HABERLER Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı ...
Kurumlara Covid-19 eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kurumlara Covid-19 eğitimleri sürüyor
Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Otomobil, TIR'a çarptı; anne öldü, oğlu ve gelini yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR'a çarptı; anne öldü, oğlu ve gelini ...
800C, 800K ve 800CK son seferini Pazar günü yapacak
YEREL HABERLER 800C, 800K ve 800CK son seferini Pazar günü yapacak
Robotaksi Binek Otonom Araçlar, Bilişim Vadisi'nde yarıştı Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mustafa Varank: “2022’nin sonunda inşallah Türkiye’nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Robotaksi Binek Otonom Araçlar, Bilişim Vadisi'nde ...
Kocaeli´de karantina kararına uymayanlar yurda yerleştirilecek
YEREL HABERLER Kocaeli´de karantina kararına uymayanlar yurda ...
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü/ Ek fotoğraf
Başkan Kocaman, sosyal medyadan kendisini çaya davet eden taksicileri kırmadı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, sosyal medyadan kendisini çaya davet ...
Çayırova ve Tuzla birbirine kavuştu
YEREL HABERLER Çayırova ve Tuzla birbirine kavuştu
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
Kocaeli’de karantina ihlali yapanlar KYK yurtlarına alınacak
YEREL HABERLER Kocaeli’de karantina ihlali yapanlar KYK yurtlarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X