Belediye 'Nasıl çıktılar ki?' dedi, vatandaşlar 'Bıktık böyle insanlardan' dedi



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, Seka Park'ta, 'Uçurtma Tepesi' olarak adlandırılan çelik konstrüksiyondan yapılan branda kaplı yapının üzerine çıkan kimliği belirsiz kişiler, sprey boyayla isimler yazdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden "İnsanlık Mısır Piramitleri nasıl inşa edildi? diye düşünürken 'Bizim gençler buraya nasıl çıkmış?' sorusunu sormamak elde değil" diye esprili bir paylaşımda bulunurken, vatandaşlar da doğal alanlara zarar verilmesine tepki gösterdi.

İzmit Seka Park'ta 'Uçurtma Tepesi' olarak adlandırılan çelik konstrüksiyon yapılan, branda kaplı yapının üzerine çıkan kimliğ belirsiz kişi ya da kişiler, sprey boyayla isimlerini yazdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden "İnsanlık Mısır Piramitleri nasıl inşa edildi? diye düşünürken 'Bizim gençler buraya nasıl çıkmış?' sorusunu sormamak elde değil" diye esprili ve eleştirel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından kullanıcılar da 'Nasıl çıktılar' sorusuna kafa yormaya başladı. Bir yandan da birçok kişi, park, bahçe ve doğal yaşam alanlarına bu şekilde zarar verilmesine tepki gösterdi.

'BIKTIK ARTIK BÖYLE İNSANLARDAN'

Seka Park'a bazı insanların banklara ve yapılara zarar verdiklerini söyleyen Berke Sarman, "Oraya nasıl çıktılar hiçbir fikrimiz yok. Vinçle mi çıktılar nasıl çıktılar bilmiyoruz. İsimlerini yazmışlar galiba, bıktık böyle insanlardan. Oraya nasıl çıktılar onu da anlamış değilim. İnsan gücüyle çıkılmaz oraya, vinçle çıktılar herhalde ya da paraşütle mi atladılar. Parkın bazı yerlerine de zarar veriyorlar" dedi.

Seka Park'ın çok güzel bir alan olduğunu, zarar veren insanların davranışlarını anlayamadığını belirten Kaan Aktaş, "Şaşkınlık içindeyim oraya nasıl çıktıklarını çözemedim, imkansız gibi bir şey. Sürekli her tarafta çevreye rahatsızlık veren ya da zarar veren insanlar var ama böylesini ilk defa görüyorum. Ben her gün buraya geliyorum burası çok güzel bir park ama böyle insanlar olmasa burası daha güzel olacak" diye konuştu.

'HADİ ORAYA ÇIKTIN İNSAN, MANZARAYI İZLER'

İnsanların oturup manzara izleyecekleri yerlere yazılar yazılmasını eleştiren Ebubekir Özen, "Oraya çıkmak için 5-6 kişinin üst üste çıkması gerekiyor. İnsan anlamakta güçlük çekiyor. Hadi oraya çıktın diyelim, insan oturur manzarayı izler yazı yazmaz. İsimlerini yazmışlar galiba bende sosyal medyadan gördüm çok şaşırtıcı bir durum. Belediyenin haklı bir isyanı var, o kadar güzel yerle yapıyorlar daha sonra bazı bilinçsiz insanlar gelip buraları bozuyor, zarar veriyor. Sadece burası değil, banklara rampalara da zarar veriyorlar maalesef çok fazla bilinçsiz insan var" diye tepki gösterdi.

'EĞİTİMSİZ OLUNCA GENÇLER BÖYLE ŞEYLER YAPIYOR'

Bu tür davranışların aileden gelen bir eksiklik olduğunu ifade eden Turhan Atak, şöyle konuştu:

"Maalesef gençliğimiz bu konuda duyarsız. Bu da tahmin ediyorum ki aileden gelen bir eksiklik, toplumsal bir eksiklik sonucunda ortaya çıktığını düşünüyorum. Eğitim toplumun mihenk taşı, eğitimsiz olunca gençler bu tür şeyler yapıyor. Maalesef oraya zarar verilmiş. Bu ortamdan olumlu faydalanmak varken neden bu şekilde davranıyorlar anlamıyorum. Ben böyle bir durumla karşılaşsam emin olun uyarırım. Buraya çıkmak çok daha zor değil ama çıktıkları malzemenin onları tartıp, tartmayacağı konusunda bir düşünce yapısında olmamaları çok yanlış. Yoksa oraya bir şekilde çıkılır ama neden çıkalım ki?"DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-09-10 19:10:30



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