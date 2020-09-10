Çaldıkları tırın satmak için motor ve şase numarasını değiştiren çete çökertildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çaldıkları tırın satmak için şase ve motor numarasını değiştiren 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 6 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir tır çalındı. Tırın sahibinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelmeler neticesinde tırı çalan şahısların S.Y., D.S., F.H. ve A.G. isimli 4 kişinin çaldığı tespit edildi. Ekipler tarafından İstanbul’da şahısların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şahısların satmak için çaldığı tır ise plakası ve şase numarası değiştirilmiş halde bulundu. Te halinde hareket ettiği belirlenen şahısların götürüldükleri Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinde S.Y.’nin 17 adet, D.S.’nin 14 adet, F.H.’nin 2 adet, A.G.’nin 1 adet oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 4’ünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.