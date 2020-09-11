Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez: "Kimseye borcumuz kalmadı" Kocaelispor’da yönetimin çoğu değişiyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kartepe kampını tamamlayıp tesislerinde çalışmaya devam eden Kocaelispor’da hafta sonu İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’nde kongre yapılacak. 2 günlük kongrenin ilk gününde bilançolar ibra edilecek, ikinci günde ise seçim yapılacak.

Süreci değerlendiren Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kongremizi bu cumartesipazar yapacağız. Bir sıkıntı yok. Yönetim büyük bir oranda değişiyor. 56 kişiyle devam edeceğiz. Gerisi değişecek. Yönetimde yer alacak yeni isimler arasında; Yunus Merttürk, Vural Yıldız, Ömür Öztürk, Engin Koyun yer alıyor. Mevcut yönetimden kalması beklenen isimler arasında ise; Murat Barış, Bekir Halefler, İsmail Araç, Zeynel Abidin Akyol bulunuyor" dedi.



"Kuruş borcu olmayan tek kulübüz"

Bütün borçların bittiğini ifade eden Üzülmez, "Türkiye liglerinde çalışanına, futbolcusuna, eskisine yenisine, yöneticisine, kimseye delikli kuruş borcu olmayan tek kulüp biziz. İlk seçildiğimde dediğim gibi; bu seçimden önce de bilançolara baktığınız zaman kimse endişe etmeyecek. 'Kocaelispor transfer ediyor. Geleceği borçlandırıyor' diye kimse endişe etmesin. Transfer ettiğimiz eski yeni herkesin paraları ödendi. Futbolcu peşinatları da ödendi. Alt yapı da dahil hiçkimseye borcu olmayan tek kulüp biziz. Artı takımın işleyişine zarar verecek eski futbolcu, teknik adam borçları da tamamen temizlendi. Elbette kendi dönemimizden bahsediyorum. 1520 sene önceki borçlar konusunda ise alacaklılar o günkü başkanlardan talep edecekler" diye konuştu.

Kartepe kampına değinen Üzülmez, "Teknik anlamda hocamız değerlendirme yapar ama 3 haftalık uzun bir kamp yaptık. Faydalı olduğuna inanıyorum. Futbolcularımız güçlendi, kuvvetlendi. Lige hazır hale geldi. Takım tesislerde çalışmaya devam edecek. Bugünkü hazırlık maçından sonra hocamızla da görüştük. Gayet memnunlar. İnşallah maçlarda da performanslarına yansır" şeklinde konuştu.

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