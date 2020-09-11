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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de ağaçlar susuz kalmıyor

İHA

Kocaeli’de ağaçlar susuz kalmıyor

Kocaeli genelinde sulama sisteminin olmadığı alanlardaki ağaçlar, arazöz araçları ile sabah ve akşam saatlerinde sulanıyor.
Kocaeli’ye milyonlarca metrekare yeni yeşil alan kazandıran Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu bu alanların her zaman yeşil kalması için özenli çalışmalar gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, şehir genelinde özellikle sulama sisteminin olmadığı yeşil alanlardaki bitki ve ağaçları arazöz araçları ile suluyor. Çalışmalar kapsamında 30 personel,14 arazöz aracı ile sulama yapılıyor. Sabah ve akşam saatlerinde yapılan sulama çalışmasında, D100, D130 Karayolları kenarları, park, bahçe, mesire alanları, yürüyüş yolları ve caddelerdeki, bitki ve ağaçların sulaması gerçekleştiriliyor. Sulama çalışması doğrultusunda her ağaca 20 litre su veriliyor.
Yapılan sulama çalışmasıyla ağaç ve bitkilerin, her zaman yeşil kalması ve normal büyümelerine devam etmesi sağlanıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, özellikle sulama ihtiyacı doğan aylarda ağaçların sulama çalışmasını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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