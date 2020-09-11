1 kişinin yaralandığı kaza TEM’i kilitledi TEM’deki kazada panelvan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda önündeki araca çarpan panelvan araç sürücüsü yaralandı. Trafiğin tek şeritten sağlanabildiği yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ç. (36) 34 AFT 410 plakalı Ford marka panelvan araç, önünde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araca çarptı. Kazada minibüs içerisinde sıkışan Yasin Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Yasin Ç. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasin Ç. hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise yolu tek şeritten trafiğe açtı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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