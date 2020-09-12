Korkuluklar turkuaz ve beyaza boyandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri köprü ve yol kenarlarındaki korkulukları turkuaz ve beyaz renge boyadı.

Ulaşımda birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolların daha estetik görünümü için çalışmaları da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, köprü ve yol kenarlarındaki korkuluklarda boyama çalışması yaptı. Bu kapsamda korkuluklar turkuaz ve beyaz renklere büründü.

Çalışma kapsamında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, SEKA (Cezaevi) Köprüsü, Körfez Şirinyalı yanyol, Dilovası D100, Körfez D100 ve Kaşgaldere Mesire Alanı yollarının kenarlarındaki korkulukların boyama işini gerçekleştirdi. Toplamda 3 bin 140 metre tül korkuluğun boyaması yapıldı. Turkuaz ve beyaz renklere bürünen korkulukların boyama işlemi 7 personel ile yürütüldü.

Yol yapım ve onarım çalışmaları ile vatandaşların takdirini kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol inşa çalışmaları sonrasında çevre düzenlemesi ve görsel estetiği arttırmak için de çaba sarf ediyor. Büyükşehir köprü, yol kenarı ve kavşaklardaki korkulukların boyama çalışmasını düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor.

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